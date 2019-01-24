الهيئات المحلية تعلق الدوام رفضاً لقرار حبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة

رام الله / سما /

قررت بلدية نابلس تعليق الدوام في البلدية لمدة ساعتين اليوم الخميس تضامنا مع رئيس بلدية رام الله والبيرة وضد القرار الذى صدر بحقهم بالسجن لمدة ثلاثة شهور.

وقالت البلدية "استجابة للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، ورفضا للتعديات على حقوق الهيئات المحلية ورؤساء وأعضاء مجالسها المنتخبة وطواقم العمل في الهيئات المحلية، والتي كان آخرها الحكم بالحبس على رئيسي بلديتي رام الله والبيرة بصفتهما الوظيفية، تعلن بلدية نابلس عن تعليق الدوام صباح يوم الخميس الموافق 24/01/2019 من الساعة الـ 11:00صباحًا وحتى الـ 01:00 ظهرًا وذلك احتجاجًا على كافة الممارسات التي تؤدي إلى التعدي على حقوق الهيئات المحلية وصلاحياتها، وتؤدي الى الانتقاص من المكانة القانونية الممنوحة للمجالس المحلية المنتخبة، وتعيق أنظمة العمل البلدي ودوره في بناء مؤسسات تخدم المواطن وتحمي حقوقه."

و دعا الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية مساء اليوم الأربعاء، إلى تعليق الدوام في كافة الهيئات المحلية الخميس (24-1-2019)، لمدة ساعتين، رفضًا لقرار محكمة صلح رام الله حبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة، موسى حديد، وعزام إسماعيل قرعان.

وأكد الاتحاد في بيان صادر عنه، على أن تعليق الدوام في الهيئات المحلية سيكون من الساعة الـ 11:00 صباحًا حتى الـ 01:00 ظهرًا، وذلك رفضا للتعديات على حقوق الهيئات المحلية ورؤساء وأعضاء مجالسها المنتخبة وطواقم العمل في الهيئات المحلية، والتي كان آخرها الحكم بالحبس على رئيسي بلديتي رام الله والبيرة بصفتهما الوظيفية.

وشدد الاتحاد على أن هذه الخطوة تأتي احتجاجًا على كافة الممارسات التي تؤدي إلى التعدي على حقوق الهيئات المحلية وصلاحياتها، وتؤدي إلى الانتقاص من المكانة القانونية الممنوحة للمجالس المحلية المنتخبة، وتعيق أنظمة العمل البلدي ودوره في بناء مؤسسات تخدم المواطن وتحمي حقوقه.