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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات في مدن الضفة

الخميس 24 يناير 2019 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات في مدن الضفة



رام الله / سما /

 شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 9 مواطنين.
في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الاسير المحرر يزن محمود نصرالله حنني، خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك قضاء نابلس، فيما سلمت الأسير المحرر "مجد عازم" بلاغا لمراجعة مخابراتها عقب اقتحام منزله في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.
وفي قلقيلية اعتقلت محمد عبد الرحيم سليم وصالح عودة نزال ومحمد محمود زعرور.
واعتقلت مالك بصبوص من مخيم الجلزون على حاجز نصبته قرب مستوطنة "بيت إيل" شمال البيرة.
واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد محمود عبد العزيز عوض من منزله في منطقة "البياضة" ببلدة بيت أُمّر شمال الخليل.
وفي القدس اعتقلت موسى دبش، وشريف جعابيص من بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.
كما واعتقلت الشاب عماد السلوادي عقب دَهم منزله وتخريب محتوياته في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

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