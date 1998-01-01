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استشاري فتح :تصعيد جرائم الاحتلال بحق الاسرى تغول وتجاوز للقوانين الدولية

الأربعاء 23 يناير 2019 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشاري فتح :تصعيد جرائم الاحتلال بحق الاسرى تغول وتجاوز للقوانين الدولية



رام الله /سما/

أكد فهمي الزعارير نائب أمين سر المجلس الاستشاري لحركة فتح، أن تصاعد جرائم الاحتلال بحق الاسرى الفلسطينيين في المعتقلات وعلى نحو خاص معتقل عوفر، تشكل حلقة جديدة في مسار استهداف الشعب الفلسطيني وقضيته، عبر أسرى الحرية الذين قدموا حياتهم دفاعا عن فلسطين وشعبها الحر.

واعتبر الزعارير ان استهداف الاسرى والاعتداء عليهم في قلاع الاسر وزنازين الاحتجاز، دليلٌ آخر في سلسلة طويلة من التغول وتجاوز القوانين الدولية، وعلى نحو خاص اتفاقيات جنيف، التي تحدد حقوق أسرى الحرب وحمايتهم، وهو أمر تجاوزته دولة الاحتلال منذ زمن طويل، وهي جريمة مضافة بحق أسرى الحرية.

وبين نائب أمين سر المجلس الثوري، أن قضية الأسرى تعتبر من قضايا الاجماع الفلسطيني، وأن الاعتداء عليهم ينذر برد شعبي وجماهيري فلسطيني كما اثبتت كل المحطات المشابهة سابقا، داعيا الى التضامن والتوحد والعمل الجماعي مع قضاياهم، وتحديدا اسقاط المخططات الاخيرة بحقهم، داعيا الى وحدة الحركة الاسيرة في نضالهم ومواقفهم.

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