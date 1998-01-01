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"الكابينت"​​ يوافق على تحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة غداً

الأربعاء 23 يناير 2019 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الكابينت"​​ يوافق على تحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة غداً



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يديعوت العبرية ان المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"​​ وافق على تحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة غداً الاربعاء .

وكان زير الحرب الاسرائيلي المستقيل افيغدور ليبرمان  كشف ان  السفير القطري محمد العمادي  موجود ا في القدس المحتلة .

وقال ليبرمان لاذاعة جيش الاحتلال ان العمادي يُدير اتصالات مع رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، لتحويل الدولارات إلى غزة غداً.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اعلن امس انه لن يتم تحويل الاموال القطرية الى حماس بغزة بسبب جولة التصعيد العسكري على حدود القطاع .

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