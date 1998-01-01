مجدلاني ينفي ما نسب إليه بخصوص وزير الخارجية المصري

رام الله / سما /

نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، مساء اليوم الأربعاء، الأخبار المنسوبة إليه حول تصريح بخصوص وزير الخارجية المصري.

وأضاف مجدلاني أن الأشقاء في مصر يبذلون جهودا مع الحكومة البرازيلية للتراجع عن فكرة نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وأن هناك وفدا عربيا وإسلاميا سيزور البرازيل قريبا لمتابعة الجهود مع الرئيس البرازيلي الجديد لعدم نقل السفارة.

في سياق متصل نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، صحة الأنباء التي أشارت إلى أن البرازيل أبلغت وزير الخارجية المصري رسميا، أنها تراجعت عن فكرة نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وأوضح في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر لم تتلق ما يفيد بهذا الأمر من قِبَل الجانب البرازيلي.