بالفيديو: هكذا اغتال جيش الاحتلال الشهيد أشرف نعالوة

القدس المحتلة / سما /

نشرت القناة 13 العبرية شريط فيديو نشر الطريقة الهمجية التي نفذ خلالها جنود الاحتلال الاسرائيلي عملية اغتيال منفذ عملية "بركان"، الشهيد أشرف نعالوة (23 عاماً) في مخيم عسكر الجديد، شرق مدينة نابلس.

وحسب الفيديو الذي نشرته القناة 13 العبرية، مساء الأربعاء، فقد استخدم الجيش الإسرائيلي القنابل اليدوية وصليات الرصاص والصواريخ الموجهة، بالإضافة الى العربات المدرعة والقوات الراجلة، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الدخول إلى المكان.

وأعلنت القوات الإسرائيلية، في الساعات الأولى من فجر الخميس 13 ديسمبر 2018، اغتيال منفذ عملية "بركان"، أشرف نعالوة في مخيم عسكر الجديد، شرق مدينة نابلس.

أظهر شريط فيديو نشر، مساء الأربعاء، الطريقة الهمجية التي نفذ خلالها الجيش الإسرائيلي عملية اغتيال منفذ عملية "بركان"، الشهيد أشرف نعالوة (23 عاماً) في مخيم عسكر الجديد، شرق مدينة نابلس.

وحسب الفيديو الذي نشرته القناة 13 العبرية، فقد استخدم الجيش الإسرائيلي القنابل اليدوية وصليات الرصاص والصواريخ الموجهة، بالإضافة الى العربات المدرعة والقوات الراجلة، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الدخول إلى المكان.

كشف ضابط قوة "اليمام" الاسرائيلية التي نفذت عملية اغتيال الشهيدين أشرف نعالوة وصالح البرغوثي، واعتقال شقيقه عاصم، تفاصيل بشعة عن تلك العمليات.

وتحدث الضابط في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية ستنشر كاملةً في ملحق الصحيفة يوم الجمعة المقبل، عن التفاصيل حول تلك العمليات التي نفذت في غضون أيام بعد جهود استخباراتية كبيرة.مشيرا إلى أنه بعد وقت قصير من اغتيال الشهيد البرغوثي أثناء ملاحقته، تم اغتيال نعالوة في منزل بمدينة نابلس بعد ملاحقة استمرت نحو شهرين.

وقال الضابط "أخدم منذ 20 عاما، لم أتذكر يوما أنني أنهيت عملية، إلا وتم إرسالي لعملية ثانية في منطقة أخرى" واصفا عملية اغتيال البرغوثي التي وقعت قبل اغتيال نعالوة بساعات، بأنها علي الطريق السريع على طريقة الأفلام السينمائية" لافتا إلى أنه وبعد عودة جنوده من العملية في رام الله، تم تحريكهم مرةً أخرى إلى نابلس بعد أن وصلت معلومات استخباراتية دقيقة عن مكان نعالوة.





وقال "اتصل بي مسؤول العمليات الميدانية في الوحدة، بعد أن تراكمت المعلومات الاستخباراتية حول مكان تواجده، وسألني ما إذا كان بإمكان قواتي العمل أم تركها للراحة وإرسال قوة أخرى، فقلت له: الإجابة واضحة لك، لا توجد معضلة على الإطلاق".

ووصف الضابط عملية اغتيال نعالوة بـ "المعقدة" خاصةً وأنه كان مسلحا، مشيرا إلى أنهم كانوا على علم بناءً على المعلومات الاستخباراتية أنه كان داخل ذاك المبنى، لكنهم لا يعرفون بالتحديد أي شقة.

وأضاف "دخلت القوة إلى المبنى المكون من 4 طوابق، وكنا نعتقد أنه في الطابق الأخير، ودخلنا سرا وكسرنا الأبواب ولم نجده، وتبين لنا أنه داخل الطابق الأسفل، فأدخلنا الكلب رامبو لتمشيط الشقة قبل دخولنا، فهو يعتبر كلب قتالي مثل الجنود".





وتابع "أطلق نعالوة النار، فكانت مؤشر لدينا على وجوده في ذاك الطابق، لقد أطلق النار مرتين وحاولنا استعادة رامبو ولم يخرج واعتقدنا أنه قتل، ألقينا قنبلة يدوية ثم خرج رامبو من المنزل جريحا، فألقينا قنبلة أخرى، ثم أرسلنا كلبا آخرا لمهاجمة نعالوة، وتبعناه ودخلنا الشقة وقتل نعالوة حينها"، وفق وصفه.

وسيكشف الضابط وثلاثة من جنود الوحدة الارهابية في الملحق مزيدا من التفاصيل عن العملية، وعملية اغتيال البرغوثي، واعتقال شقيقه عاصم.