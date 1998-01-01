الاحتلال يطلق النار تجاه شبان قرب السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، النار تجاه مجموعة من الشبان، حاولوا قطع السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.

وأفادت وسائل اعلام عبرية أن مجموعة من الشبان تعرضوا لإطلاق نار من قبل الجنود، أثناء اقترابهم من السياج الحدودي جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتشهد حدود قطاع غزة مسيرات العودة التي انطلقت منذ مطلع أبريل / نيسان الماضي، وتطالب برفع الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عاماً.

واستشهد خلال المواجهات نحو 300 فلسطيني وأصيب نحو 23 ألف برصاص الجيش الإسرائيلي.