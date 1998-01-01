  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يطلق النار تجاه شبان قرب السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

الأربعاء 23 يناير 2019 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يطلق النار تجاه شبان قرب السياج الفاصل جنوب قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، النار تجاه مجموعة من الشبان، حاولوا قطع السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.

وأفادت وسائل اعلام عبرية أن مجموعة من الشبان تعرضوا لإطلاق نار من قبل الجنود، أثناء اقترابهم من السياج الحدودي جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتشهد حدود قطاع غزة مسيرات العودة التي انطلقت منذ مطلع أبريل / نيسان الماضي، وتطالب برفع الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عاماً.

واستشهد خلال المواجهات نحو 300 فلسطيني وأصيب نحو 23 ألف برصاص الجيش الإسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

صور: استشهاد مقاوم و عدة اصابات شرق البريج و اصابة ضابط اسرائيلي على حدود غزة

نتنياهو يعلن انه لن يسمح بنقل الأموال القطرية الى غزة غدا الأربعاء

توضيح سفارة فلسطين بخصوص دفن ابو سيدو في اليونان

" غسان جاد الله": نختلف مع حماس لكنها ليست عدوا لنا.. ولابد من انتخابات حرة

رونالدو يوافق على عقوبة السجن

السلطة الفلسطينية تعد لتغيير وزاري واسع وإجراء انتخابات برلمانية

يديعوت : طبيب اسرائيلي اشرف على علاج الرئيس عباس وانقذ حياته

الأخبار الرئيسية

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يكشف :السفير القطري موجود الآن في القدس ويُدير اتصالات لتحويل الدولارات إلى غزة غداً

طائرات القسام - ارشيف

شكوك حول حماس وحزب الله..طائرات تصوير مجهولة صورت قاعدة جوية سرية اسرائيلية

نتنياهو

نتنياهو يهدد : إذا رفع أحد في غزة رأسه فالرد سيكون قاتلا ومؤلما جدا

أشرف نعالوة وصالح البرغوثي

لأول مرة.. قائد عملية اغتيال الشهيدين نعالوة والبرغوثي يتحدث عن لحظات الاغتيال

قناة عبرية: جيش الإحتلال ينتظر رد حماس والجولة لم تنته بعد والجهاد تقف خلف عملية القنص