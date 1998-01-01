ليبرمان يكشف :السفير القطري موجود الآن في القدس ويُدير اتصالات لتحويل الدولارات إلى غزة غداً

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الحرب الاسرائيلي المستقيل افيغدور ليبرمان ان السفير القطري محمد العمادي موجود الآن في القدس المحتلة .

وقال ليبرمان لاذاعة جيش الاحتلال ان العمادي يُدير اتصالات مع رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، لتحويل الدولارات إلى غزة غداً.

وفي وقت سابق قال ليبرمان ان المواجهة مع حماس في قطاع غزة أمر لا مفر منه، علينا أن نبادر بضربة استباقية ضدها ونعود إلى سياسة الاغتيالات مشيرًا إلى أنه قدّم مثل هذه الخطة ولكن تم تجاهلها حين كان وزيرًا للحرب..

وتابع :" للأسف لا يحدث هذا لأن هناك أشخاصًا في حكومتنا لا يعرفون سوى التباهي بالتهديدات موضحا "تمول إسرائيل الإرهاب ضد نفسها، بمجرد عبور الأموال إلى غزة، فإن إسرائيل تفقد قدرة الإشراف عليها".