  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ليبرمان يكشف :السفير القطري موجود الآن في القدس ويُدير اتصالات لتحويل الدولارات إلى غزة غداً

الأربعاء 23 يناير 2019 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يكشف :السفير القطري موجود الآن في القدس ويُدير اتصالات لتحويل الدولارات إلى غزة غداً



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الحرب الاسرائيلي المستقيل افيغدور ليبرمان ان  السفير القطري محمد العمادي  موجود الآن في القدس المحتلة .

وقال ليبرمان لاذاعة جيش الاحتلال ان العمادي يُدير اتصالات مع رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، لتحويل الدولارات إلى غزة غداً.

وفي وقت سابق قال ليبرمان ان المواجهة مع حماس في قطاع غزة أمر لا مفر منه، علينا أن نبادر بضربة استباقية ضدها ونعود إلى سياسة الاغتيالات  مشيرًا إلى أنه قدّم مثل هذه الخطة ولكن تم تجاهلها حين كان وزيرًا للحرب..

وتابع :" للأسف لا يحدث هذا لأن هناك أشخاصًا في حكومتنا لا يعرفون سوى التباهي بالتهديدات موضحا "تمول إسرائيل الإرهاب ضد نفسها، بمجرد عبور الأموال إلى غزة، فإن إسرائيل تفقد قدرة الإشراف عليها".

الأكثر قراءة اليوم

صور: استشهاد مقاوم و عدة اصابات شرق البريج و اصابة ضابط اسرائيلي على حدود غزة

نتنياهو يعلن انه لن يسمح بنقل الأموال القطرية الى غزة غدا الأربعاء

توضيح سفارة فلسطين بخصوص دفن ابو سيدو في اليونان

" غسان جاد الله": نختلف مع حماس لكنها ليست عدوا لنا.. ولابد من انتخابات حرة

رونالدو يوافق على عقوبة السجن

السلطة الفلسطينية تعد لتغيير وزاري واسع وإجراء انتخابات برلمانية

يديعوت : طبيب اسرائيلي اشرف على علاج الرئيس عباس وانقذ حياته

الأخبار الرئيسية

طائرات القسام - ارشيف

شكوك حول حماس وحزب الله..طائرات تصوير مجهولة صورت قاعدة جوية سرية اسرائيلية

نتنياهو

نتنياهو يهدد : إذا رفع أحد في غزة رأسه فالرد سيكون قاتلا ومؤلما جدا

أشرف نعالوة وصالح البرغوثي

لأول مرة.. قائد عملية اغتيال الشهيدين نعالوة والبرغوثي يتحدث عن لحظات الاغتيال

قناة عبرية: جيش الإحتلال ينتظر رد حماس والجولة لم تنته بعد والجهاد تقف خلف عملية القنص

القدس المحتلة : مديرة عمليات "الأونروا" الجديدة تفتتح الفصل الدراسي الثاني بسلوان