رئيس الشاباك السابق : يجب دفع الاموال القطرية وحماس ليست عشيقتنا ونشتري الهدوء بالمال

القدس المحتلة/سما/

اعرب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) السابق يعقوب بيري، عن اعتقاده بان وقف تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة سيزيد من فرص حدوث تصعيد كبير مطالبا "إسرائيل" باستمرار تحويل الأموال لغزة، لان الفشل في تحويلها سيكون وقوداً لتوتر كبير".

وأضاف بيري بالقول: "إن تحويل الأموال أو عدم تحويلها، لن يجعل من حماس عشيقة لإسرائيل ولا مانع تحويل الاموال مقابل الهدوء ومنع التصعيد".

وحول حادثة قنص ضابط إسرائيلي عند حدود قطاع غزة أمس، قال إن "إسرائيل بحاجة إلى التصرف بما يتفق مع مصلحتها وهو تجنب المواجهة" موضحا "أعتقد أنه في نهاية المطاف سيتم تحويل الأموال لأنه ليس لدينا خيار آخر، كان ينبغي أن نبدأ بهذه المبادرة من بعد الحرب الأخيرة عام 2014، لأن قطاع غزة على حافة أزمة إنسانية منذ فترة طويلة وعندما ينفجر سيلقي العالم كله باللوم والشكوى علينا"، وفق يعقوب بيري.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أكد أن ضابطاً إسرائيلياً أصيب أمس الثلاثاء، برصاص قناص فلسطيني عند حدود قطاع غزة، موضحاً أن الرصاصة اخترقت خوذة الضابط وأصابته بجراح متوسطة، وجرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" لتلقي العلاج.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اعلن الليلة انه لن يسمح بنقل الأموال القطرية الى قطاع غزة .

ووفقا لمكتب نتنياهو، فإن القرار اتخذ "عقب الأحداث العنيفة التي شهدتها الحدود اليوم، من خلال إطلاق النار في عمليتين منفصلتين على حدود غزة ما تسبب بإصابة ضابط بجروح طفيفة.