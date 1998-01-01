انتصارات للصلاح واتحاد الدير والمغازي بدوري اليد

غزة / سما /

حققت أندية جمعية الصلاح واتحاد دير البلح وخدمات المغازي الفوز على خدمات النصيرات وشباب خانيونس وخدمات دير البلح تواليا, ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من دوري اليد.

وتفوق الصلاح على خدمات النصيرات (25-22), ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني, ويبقى رصيد النصيرات 12 نقطة في المركز الرابع.

كما تفوق اتحاد دير البلح على شباب خانيونس (48-17), ليصبح رصيده 14 نقطة في المركز الثالث, ويبقى رصيد "النشامى" دون نقاط في المركز السابع الأخير.

كذلك انتصر خدمات المغازي على نظيره خدمات دير البلح (34-17), ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس, ويتجمد رصيد خدمات دير عند نقطتين في المركز السادس.