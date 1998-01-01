  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

انتصارات للصلاح واتحاد الدير والمغازي بدوري اليد

الأربعاء 23 يناير 2019 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتصارات للصلاح واتحاد الدير والمغازي بدوري اليد



غزة / سما /

حققت أندية جمعية الصلاح واتحاد دير البلح وخدمات المغازي الفوز على خدمات النصيرات وشباب خانيونس وخدمات دير البلح تواليا, ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من دوري اليد.

وتفوق الصلاح على خدمات النصيرات (25-22), ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني, ويبقى رصيد النصيرات 12 نقطة في المركز الرابع.

كما تفوق اتحاد دير البلح على شباب خانيونس (48-17), ليصبح رصيده 14 نقطة في المركز الثالث, ويبقى رصيد "النشامى" دون نقاط في المركز السابع الأخير.

كذلك انتصر خدمات المغازي على نظيره خدمات دير البلح (34-17), ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس, ويتجمد رصيد خدمات دير عند نقطتين في المركز السادس.

#دوري اليد

الأكثر قراءة اليوم

صور: استشهاد مقاوم و عدة اصابات شرق البريج و اصابة ضابط اسرائيلي على حدود غزة

نتنياهو يعلن انه لن يسمح بنقل الأموال القطرية الى غزة غدا الأربعاء

توضيح سفارة فلسطين بخصوص دفن ابو سيدو في اليونان

" غسان جاد الله": نختلف مع حماس لكنها ليست عدوا لنا.. ولابد من انتخابات حرة

رونالدو يوافق على عقوبة السجن

السلطة الفلسطينية تعد لتغيير وزاري واسع وإجراء انتخابات برلمانية

يديعوت : طبيب اسرائيلي اشرف على علاج الرئيس عباس وانقذ حياته

الأخبار الرئيسية

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يكشف :السفير القطري موجود الآن في القدس ويُدير اتصالات لتحويل الدولارات إلى غزة غداً

طائرات القسام - ارشيف

شكوك حول حماس وحزب الله..طائرات تصوير مجهولة صورت قاعدة جوية سرية اسرائيلية

نتنياهو

نتنياهو يهدد : إذا رفع أحد في غزة رأسه فالرد سيكون قاتلا ومؤلما جدا

أشرف نعالوة وصالح البرغوثي

لأول مرة.. قائد عملية اغتيال الشهيدين نعالوة والبرغوثي يتحدث عن لحظات الاغتيال

قناة عبرية: جيش الإحتلال ينتظر رد حماس والجولة لم تنته بعد والجهاد تقف خلف عملية القنص