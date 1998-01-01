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الغارديان: إسرائيل تقتل دون خوف من عقاب وتكذب دون قلق

الأربعاء 23 يناير 2019 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الغارديان: إسرائيل تقتل دون خوف من عقاب وتكذب دون قلق



القدس المحتلة / سما /

 نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في افتتاحيتها قبل أسبوع، أنّ إسرائيل مستمرّة في انتهاج سياسة غير أخلاقية تسمح لجنود جيشها بإطلاق النار واستخدام الغاز والقذائف، وأنها تقتل الفلسطينيين دون خوف أو عقاب من أحد، كما أنها تكذب دون قلق من العواقب.

وجاء في المقال أن إسرائيل قتلت في الشهور التسعة الأخيرة من العام الماضي، ما معدّله شخص كل يوم، كثير منهم من الأطفال، على امتداد السياج الحدودي الذي يفصل بين إسرائيل وغزة، وكان من بين القتلى مسعفون وصحفيون.

وقالت الصحيفة إنّ إسرائيل استمرت في انتهاج سياسة غير أخلاقية وغير قانونية تسمح لجنود جيشها، بإطلاق النار واستخدام الغاز والقذائف، وقتل المتظاهرين، بما في ذلك أولئك الذين لم يشكلوا أي تهديد يذكر.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ إسرائيل تقوم بتجاهل سافر لمعاناة الناس في غزة، على أساس انعدام المحاسبة، فتقول: إذا كان بإمكان المرء أن يقتل دون أن يخشى المساءلة والمحاسبة فهل بإمكانه أن يكذب دون أن يخشى العواقب؟

وعرّجت الصحيفة على التصريحات التي تفاخر بها رئيس هيئة الأركان العامة السابق لجيش الاحتلال الجنرال بيني غانتس، حين قال في فيديو للدعاية الانتخابية، إنه أعاد أجزاء من غزة "إلى العصر الحجري".

تجدر الإشارة إلى أنّ صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نشرت قبل أيام، مقالًا للمحامية والناشطة الحقوقية الأميركية ميشيل ألكسندر، انتقدت فيه السياسات الأمريكية ضدّ فلسطين، بعنوان "حان وقت كسر الصمت حول فلسطين".

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