أسرى عوفر: ما نشر عن الاقتحام لا يمثل سوى 1% من فظاعة الحدث

القدس المحتلة / سما /

أفاد أسرى سجن "عوفر"، بأن ما نشر في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من فيديوهات وصور لعملية اقتحام قوات القمع الإسرائيلية السجن والاعتداء الهمجي على الأسرى لا تمثل سوى 1% من فظاعة وبشاعة ما حدث.

وأفاد أسرى "عوفر" خلال زيارة محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة لهم، أنه وحتى صباح اليوم الأربعاء، لا زال ما يقارب 40 عنصرا من عناصر القوات القمعية والشرطة الإسرائيلية متواجدين في ساحة السجن، وأن غالبية الأقسام تحولت الى أقسام للعزل، وتم سحب الأجهزة الكهربائية منها، وأغلقت الكانتينا منذ 3 أيام.

ولفتوا إلى أنه ستعقد جلسة حوار ظهر اليوم ما بين ادارة السجن وممثلي الأسرى من مختلف الفصائل.

وأشار عجوة إلى أن عدد الإصابات في صفوف الأسرى من مختلف الأقسام وصل الى 140 أسيرا من بينها إصابات بكسور في الفك، والأنف، والراس، وأصيب آخرون بالرضوض، والكدمات، والاختناق، بسبب غاز الفلفل، والقنابل الغازية.

وأضاف، ان التوتر داخل المعتقل لا زال قائما، وقد طالب الأسرى بضرورة تدخل كافة الجهات الدولية والحقوقية لوقف الارهاب الإسرائيلي المتواصل تجاههم، والذي تجاوز كل الخطوط الحمراء.