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إلقاء القبض على المغني كريس براون في باريس بتهمة الاغتصاب

الأربعاء 23 يناير 2019 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
إلقاء القبض على المغني كريس براون في باريس بتهمة الاغتصاب



وكالات / سما /

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على المغني الأمريكي، كريس براون، عقب اتهامه بالاغتصاب.

وأكد مسؤولو الشرطة في باريس أن الشاب البالغ من العمر 29 عاما واثنين من معاونيه، بما في ذلك أحد الحراس الشخصيين، قد تم احتجازهم قد التحقيق.

وتشير التقارير الأولية إلى أن امرأة تبلغ من العمر 24 عاما زعمت أن براون اغتصبها في 15 يناير الجاري، بعد أن التقيا في مقهى ليلي بالقرب من الشانزليزيه.

واصطحب براون الفتاة إلى غرفته بالفندق حيث وقعت الحادثة، وتدعي الفتاة أن اثنين من معاوني براون اعتدوا عليها.

وأكد مصدر مطلع لوكالة أسوشييتد بريس أن المقابلات وغيرها من التحقيقات ما تزال مستمرة.

وكان براون قد اتهم في عام 2009 بالاعتداء على الفنانة ريهانا، التي كانت صديقته آنذاك، قبل حفل توزيع جوائز "غرامي".

وبعد الإقرار بهذه الادعاءات، حُكم على براون بالسجن لمدة خمس سنوات، واستشارة لمدة عام واحد في العنف المنزلي، وستة أشهر من الخدمة المجتمعية.

كما خضع لأمر تقييدي لمدة خمس سنوات، يتطلب منه البقاء بعيدا عن ريهانا مسافة 50 قدما، وتنخفض المسافة إلى 10 أقدام في المناسبات العامة.

#كريس براون

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