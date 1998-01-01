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نتنياهو يهدد : إذا أحد في غزة رفع رأسه فالرد سيكون قاتلا ومؤلما جدا

الأربعاء 23 يناير 2019 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهدد : إذا أحد في غزة رفع رأسه فالرد سيكون قاتلا ومؤلما جدا



القدس المحتلة / سما /

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة تهديد اليوم الأربعاء إلى الفصائل في قطاع غزة على ضوء التصعيد العسكري على حدود القطاع .

و قال نتنياهو وخلال زيارته إلى قاعدة عسكرية في النقب  :"إذا فكر أحد في قطاع غزة رفع رأسه، انصحه بعدم فعل ذلك لان الرد سيكون قاتلا ومؤلما جدا , إسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات".

وتطرق نتنياهو إلى الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، قائلاً: " التواجد الإيراني في سوريا غير لائق والجيش الإسرائيلي هو الوحيد في العالم الذي يقاتل إيران".

يشار الى ان  المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"،سيعقد اجتماعا مساء اليوم  لبحث التصعيد الأخير في القطاع.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أنه سيشارك في الجلسة لأول مرة رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد أفيف كوخافي.

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