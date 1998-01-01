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نادي الأسير: أسرى قسم "2" في "مجدو" تعرضوا للتفتيش بعد تقييدهم وإدارته تنصب أجهزة تشويش

الأربعاء 23 يناير 2019 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفاد نادي الأسير، بأن أسرى قسم "2" في معتقل "مجدو" تعرضوا للتفتيش بعد تقييدهم ونقلهم خارج القسم، عقب عملية الاقتحام التي شنتها قوات القمع التابعة لمعتقلات الاحتلال القسم قبل يومين.

وبين أن الاقتحام شمل غرف (3) و(9) و(12) إضافة إلى مرافق القسم المطبخ والمغسلة و"الكنتينا"، موضحا أن عملية الاقتحام تمت خلال تأدية الأسرى صلاة الفجر، الأمر الذي رفضه الأسرى، وبدأوا بالصراخ والتكبيرات، أعقبه نصب الإدارة أجهزة تشويش قوية في محيط القسم.

هذا ويُطمئن نادي الأسير كافة عائلات الأسرى في قسم (2) في معتقل "مجدو" أن أبناءهم بخير.

#نادي الأسير

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