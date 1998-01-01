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بعد اتهامها بسرقة زوج ياسمين عبد العزيز.. ريهام حجاج ترد

الأربعاء 23 يناير 2019 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد اتهامها بسرقة زوج ياسمين عبد العزيز.. ريهام حجاج ترد



وكالات / سما /

ردت الممثلة المصرية ريهام حجاج على كل الإنتقادات التي تعرضت لها بعد إعلانها الزواج من طليق الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز السيد محمد حلاوة، حيث اتهمها الكثيرون انها السبب وراء طلاق ياسمين عبد العزيز من محمد حلاوة.

حجاج قامت بنشر بيان عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيه التالي: "حلاوة وريهام تزوجا مؤخراً زواجاً رسميا شرعياً بعد طلاق حلاوة للفنانة ياسمين عبد العزيز منذ عام والذي لم يتم اعلانه وهي الطلقة الثالثة التي لا رجوع عنها فيما بينهما.

ولم تكن الفنانة ريهام حجاج سبب الطلاق الثالث كما اشيع، ولم تكن كذلك هي السبب في الطلاق الأول، أو الثاني خلال الأعوام الأخيرة".

#ياسمين عبد العزيز #ريهام حجاج

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