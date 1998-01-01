تامر حسني يستعد لفيلمه الجديد

وكالات / سما /

يواصل الفنان المصري تامر حسني التحضيرات الخاصة بفيلمه الجديد، والذي تشارك البطولة فيه الممثلة زينة، ومن إخراج سعيد الماروق.

ونشر حسني عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له وهو يستعرض عضلاته في النادي الرياضي، حيث ظهر بوضوح التمرينات القاسية التي إتبعها حسني، من أجل التحضير للفيلم الجديد,وفق كارلوس .

وعلّق حسني على الصورة، قائلاً: "إستعدادات قويه لفيلمي الجديد .. ان شاء الله فيلم مختلف ومحطه جديده في حياتي السينمائيه من حيث التمثيل والمضمون والصوره مع نجوم العمل الكبار والمخرج اللبناني العبقري سعيد الماروق".