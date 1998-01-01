  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

"أموات" يخوضون الانتخابات الهندية القادمة

الأربعاء 23 يناير 2019 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أموات" يخوضون الانتخابات الهندية القادمة



وكالات / سما /

يتعاون المواطنون الهنود الأحياء الذين سجلوا "أمواتا" في السجلات الرسمية، لتشكيل اتحاد لخوض الانتخابات العامة في البلاد.

ويسعى "الأموات" من تحركهم الأخير لتحقيق مكسبين أساسيين، الأول هو لفت انتباه السلطات لمحنتهم التي يمرون بها، أما المكسب الثاني فيتمثل في معالجة مشكلة الفساد في المديريات التي تبقي سجلاتهم الرسمية على حالها.

ومن المقرر أن يترأس الاتحاد المفترض، سانتوش مورات سينغ، المعروف باسم "الرجل الميت"، بحيث يتمكن من خوض الانتخابات العامة ضد رئيس وزراء الهند الحالي، ناريندرا مودي.

وبدأت معركة سانتوش الحقيقية في عام 2002، عندما أعلن موظفون رسميون أنه "ميت"، ليؤسس حملة إعلامية ورقمية باتت تعرف باسم، "أنا على قيد الحياة".

كما يعتقد بوجود أكثر من 50 ألف هندي ممن سجلوا "أمواتا" وهم على قيد الحياة، في ولاية "أوتار براديش" منفردة، ما يجعل من الاتحاد المقبل قوة سياسية ليست صغيرة في حال كتب له النجاح.

#أموات #الانتخابات

الأكثر قراءة اليوم

صور: استشهاد مقاوم و عدة اصابات شرق البريج و اصابة ضابط اسرائيلي على حدود غزة

نتنياهو يعلن انه لن يسمح بنقل الأموال القطرية الى غزة غدا الأربعاء

توضيح سفارة فلسطين بخصوص دفن ابو سيدو في اليونان

" غسان جاد الله": نختلف مع حماس لكنها ليست عدوا لنا.. ولابد من انتخابات حرة

رونالدو يوافق على عقوبة السجن

محكمة إسرائيلية تحجز على قطعة أرض باسم الرئيس ياسر عرفات

غزة : أضرار مادية اثر إطلاق نار صوب الجيش الإسرائيلي والاحتلال يقصف مرصدا للمقاومة

الأخبار الرئيسية

أشرف نعالوة وصالح البرغوثي

لأول مرة.. قائد عملية اغتيال الشهيدين نعالوة والبرغوثي يتحدث عن لحظات الاغتيال

قناة عبرية: جيش الإحتلال ينتظر رد حماس والجولة لم تنته بعد والجهاد تقف خلف عملية القنص

القدس المحتلة : مديرة عمليات "الأونروا" الجديدة تفتتح الفصل الدراسي الثاني بسلوان

رئيس الشاباك السابق: يجب السماح بتحويل الأموال القطرية لحماس وعدم تحويلها قد يصعد الموقف

السلطة الفلسطينية تعد لتغيير وزاري واسع وإجراء انتخابات برلمانية