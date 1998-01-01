الاحتلال يعتقل (13) مواطناً من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (13) مواطناً من محافظات الضفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل، وهم: سيف أبو عيشة، حسن محمود أبو زنيد وخليل محمد أحمد البيراوي، واعتقل ثلاثة أيضاً من محافظة بيت لحم، وهم: جمعة خالد محمد أبو مفرح، فادي عدنان البدن (16 عاماً)، ومحمود راتب العمور (15 عاماً). علاوة على اعتقال ثلاثة شبّان من بلدة العيسوية في القدس، وهم: عبد القادر داري، محمد شريف محيسن ومحمد محمود عطية.

فيما اعتقل المواطنين هشام أبو صالح ومعتز حسين من نابلس، والشاب عز الدين أسامة أبو حمدي من جنين، وبلال مطير من مخيم قلنديا شمال القدس.