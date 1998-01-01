وكالات / سما /

ارتشاف فنجان من القهوة في الصباح الباكر هو بالنسبة للبعض عادة ضرورية وأساسية في روتينهم اليومي ويصعب عليهم التخلي عنها خصوصاً أن الخبراء يشيدون بمنافع القهوة، ولكن هل صحيح أن القهوة ترفع الضغط؟ في الحقيقة، حير هذا السؤال النساء والرجال خصوصاً في ظل تواجد دراسات مختلفة بعضها يشيد بفوائد القهوة النفسية والصحية، وأخرى تحذّر منها إذ تعتبر أن القهوة مضرة للصحة وترفع ضغط الدم. فهل صحيح أن القهوة ترفع الضغط؟ لنكتشف الجواب معاً!

هل القهوة ترفع الضغط؟

كما ذكرنا سابقاً، هناك العديد من الدراسات حول تأثير القهوة على الضغط. وكانت دراسة علمية نشرتها المجلة الأميركية للتغذية في العام 2011 قد تطرقت إلى تأثير الكافيين، وهي المادة الرئيسية في القهوة، على معدل ضغط الدم.

وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن تناول ما يتراوح بين كوب ونصف إلى كوبين من القهوة يومياً يؤدي الى رفع ضغط الدم وإنما بشكل بسيط، وذلك على مدى الساعة التي تلي شرب القهوة، ويستمر ارتفاع ضغط الدم البسيط هذا لما يقارب الثلاث ساعات، لينتظم من بعدها ويعود إلى معدله الطبيعي. لذا، فإن تناول القهوة بكمية معتدلة لا يرفع ضغط الدم إلا بمعدلات طبيعية جداً.

لكن بحسب الخبراء القيمين على الدراسة، فإن القهوة تؤدي الى ارتفاع مستوى الضغط خصوصاً إذا كان من يتناولها يعاني أصلاً من ارتفاع ضغط الدم المرضي. لذا، يحذر الخبراء هؤلاء الاشخاص من تناول القهوة وبكميات مفرطة لأنها قد تتسبب بمشاكل صحية خطيرة منها الجلطة.