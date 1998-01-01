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فرنسا تفرض غرامة كبيرة على غوغل

الأربعاء 23 يناير 2019 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تفرض غرامة كبيرة على غوغل



وكالات / سما /

فرضت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريّات في فرنسا "CNIL" غرامة قدرها 50 مليون يورو على شركة "غوغل"، متهمة إياها بانتهاك القواعد الأوروبية لحماية البيانات.

وأفادت اللجنة بأن "قرارها جاء بعد أن رأى الخبراء أن غوغل مذنبة في الدعاوى التي رفعت ضدها من قبل (None Of Your Business) و(La Quadrature du Net) الحقوقيتين، وأنها لم تعط المستخدمين معلومات كافية حول قيامها باستخدام بياناتهم الشخصية".

كما أوضحت اللجنة أن "غوغل لم تقم بجهود كافية من أجل إخبار المستخدمين بكيفية حصولها على بياناتهم التي استخدمتها لتحديد مضمون الإعلانات الموجهة إليهم، وأين وكيف ستستخدم تلك البيانات".

من جانبها، ذكرت "غوغل" أنها ستدرس قرار اللجنة، وستحدد لاحقا الخطوات المتعلقة به، والتدابير التي ستتخذها لمعالجة المشكلة.

#فرنسا #غوغل

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