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"مايكروسوفت" تعلن موعد "قتل" ويندوز 10

الأربعاء 23 يناير 2019 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"مايكروسوفت" تعلن موعد "قتل" ويندوز 10



وكالات / سما /

 تخطط شركة "مايكروسوفت" لوقف دعم الهواتف التي تعمل بأنظمة التشغيل "ويندوز 10"، في ديسمبر المقبل.

وفي حين أعلنت الشركة في عام 2017، عن أنها لم تعد تطور ميزات أو أجهزة جديدة لنظام التشغيل "ويندوز 10 موبايل" الخاص بالهواتف، إلا أنها استمرت في إرسال تحديثات الأمان والبرامج.

وستنتهي تحديثات الأمان هذه في 10 ديسمبر 2019، وستصبح الأجهزة، بدءا من ذاك التاريخ، غير مدعومة.

ووفقا للتحديث الذي أجرته شركة مايكروسوفت عبر صفحتها على الإنترنت، فإن "الإصدار 1709 (صدر في أكتوبر 2017) سيكون بذلك هو الإصدار الأخير من ويندوز 10 موبايل، وستوقف مايكروسوفت دعمها بالكامل لنظام التشغيل هذا في 10 ديسمبر 2019".

وتوصي مايكروسوفت الآن مستخدميها بالانتقال إلى أنظمة التشغيل الأخرى، أندرويد أو iOS. ومع نهاية دعم شركة الإنترنت العملاقة لنظام التشغيل "ويندوز 10 موبايل" في ديسمبر المقبل، ستستمر النسخة الاحتياطية للجهاز للإعدادات وبعض التطبيقات، في العمل لمدة 3 أشهر إلى غاية 10 مارس 2020.

وكانت "مايكروسوفت" قد أنهت دعم "ويندوز فون 8.1"، في 11 يوليو 2017، لذا فإن نهاية دعم "ويندوز 10 موبايل" جاءت بمثابة مفاجأة.

وتركز "مايكروسوفت" الآن، على إنشاء تطبيقات وخدمات لأجهزة iOS وأندرويد.

#مايكروسوفت

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