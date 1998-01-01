فوز شباب نابلس على بلاطة بهدفين في دوري الناشئين

نابلس / سما /

بقيادة المدربين زياد ابو شلبك وعمر عسقلان حافظ شباب نابلس على صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعد فوزه على مركز بلاطة بهدفين نظيفين عن طريق عبد الحفيظ صوان وهداف الفريق اسامة معالي في إطار دوري الناشئين لمواليد 2001-2003 .

وكانت الأفضلية واضحة لصالح الشبـاب فيما اتيحت بعض الفرص لصالح الجدعان عن طريق هدافه قسام مرشود وعميد خليل لكن براعة حارس الشباب كانت بالمرصاد وبهذه النتيجة تاهل الشباب بالعلامة الكاملة ومركز بلاطة بالوصافة برصيد 6 نقاط فيما نال البطاقة الحمراء لاعب مركز بلاطة قسام مرشود .

حكم اللقاء : عمر دولة ساعده احمد ذوقان , عمرو الحنبلي