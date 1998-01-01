اختتام دورة التحكيم الدولية في لعبة الجودو

رام الله / سما /

انتهت الثلاثاء دروة التحكيم الدولية لحكام الجودو الفلسطينيين التي انعقدت على مدار يومين كاملين (نظري وعملي) في مقر اللجنة الأولمبية وقاعة المرحوم ماجد أسعد، بحضور نخبة من حكام الجودو، حيث عُقدت تحت رعاية اللواء جبريل الرجوب وبإشراف الاتحاد الدولي للجودو وبتنظيم من الاتحاد الفلسطيني.

اليوم الأول شمل محاضرات عدة في القانون الدولي من الناحية النظرية وما طرأ عليه من تعديلات وتطوير في مقر اللجنة الأولمبية، وفي اليوم الثاني تم عمل تطبيقات عملية على بساط قاعة المرحوم ماجد أسعد بحضور رئيس الاتحاد معاوية القواسمة، أمين السر والمدير الفني خالد أبو ارميله، ومسئولة العلاقات الدولية في الاتحاد عضو إدارة الادارة سوزان عامر.

وتم منح الحكمين محمد أبو عيده وأحمد أبو ارميله شارة التحكيم القارية وهي الأولى من نوعها في تاريخ اتحاد الجودو الفلسطيني، كما تم منح الحكام رامي كلباني وعدي الشريف وموسى عامر شارة حكم وطني من الاتحاد الدولي، وباقي الحكام هم: مهند الكفري، وسام ابو ابو ارميله، بهاء عداوي، يزن بدران، حسين حمزة، علي الصيفي.

وتم منح جميع الحكام شهادات مشاركة من قبل الاتحادين الدولي والفلسطيني ممهورة بتوقيع رئيس لجنة الحكام الدولية (Barkos) ومن رئيس الاتحاد معاوية القواسمة.

وفي ذات الاتجاه بارك أمين عام اللجنة الأولمبية عبد المجيد حجه انعقاد هذه الدورة التي تساهم بشكل فعال في تطوير الحكم الفلسطيني، وتمنى على جميع الاتحادات أن تحذوا حذو اتحاد الجودو لتحقيق رؤية اللواء جبريل الرجوب في النهوض بالمنظومة الرياضية كاملة من حيث تطوير (الحكم، اللاعب، المدرب، الاداري)، وشدد حجه على ضرورة المشاركة الخارجية من أجل التنافس وليس لتحقيق شرف المشاركة فقط.

من جهته أشاد الإعلامي الرياضي محمد علوي بنشاطات اتحاد الجودو، وبارك نجاح دورة اعداد الحكام الدولية.

وفي ذات الاتجاه شكر رئيس الاتحاد (خبيرا التحكيم الدوليين في لعبة الجودو الاسباني (Juan Barcos) والإيطالي (Pasquale chyurlia)، على الجهود المضنية التي بذلاها خلال يويمن متتالين في الدورة المذكورة، وهنأ الحكام بانتهاء الدورة وحصولهم على التصنيف الدولي الجديد، مطالباً الجميع بالعمل الجاد على رفع اسم وعلم فلسطين عالياً.

وتوجه القواسمة بالشكر لرئيس الاتحاد الدولي (فايزر) على سرعة تجاوبه بإرسال خبرائه الى فلسطين واستعداده الدائم للتعاون مع اتحاد الجودو الفلسطيني.

من ناحيته أبدى الخبير الاسباني رئيس لجنة الحكام الدولية (Juan Barcos) اعجابه بالحكام الفلسطينيين، مثنيا على انضباطهم وسرعة استجابتهم له خلال الدورة، وشكر رئيس الاتحاد على اهتمامه الكبير بمنظومة الاتحاد بشكل احترافي، وهنأ اللاعبين لحصولهم على التصنيف الجديد، مبدياً استعداده للتعاون المستقبلي الفعال، وخص بالشكر مسئولة العلاقات الدولية في اتحاد الجودو سوزان عامر على حسن تواصلها مع الاتحاد الدولي.