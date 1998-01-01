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المجمع وخدمات المغازي والنصيرات يستقبلون وفد كرة الطاولة

الأربعاء 23 يناير 2019 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المجمع وخدمات المغازي والنصيرات يستقبلون وفد كرة الطاولة



غزة / سما /

استقبلت أندية المجمع الإسلامي وخدمات المغازي وخدمات النصيرات، وفد الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة القادم من المحافظات الشمالية.

وحظي الوفد الفلسطيني لكرة الطاولة، بحفاوة واسعة خلال استقباله من الأندية الثلاثة في المحافظات الجنوبية.

وعبّر إياد الغلاييني نائب رئيس نادي المجمع الاسلامي، عن فخره بالزيارة التاريخية للوفد الرياضي بقيادة رضوان الشريف ورفاقه في أسرة اتحاد لعبة كرة الطاولة، مشيدا بجهدهم الرائع في توحيد الوطن بعد سلسلة من الزيارات المكوكية, للارتقاء بالواقع الرياضي في شطري الوطن.

واستعرض الغلاييني حكاية التفوق والنجاح لناديه، من خلال حصده للبطولات النوعية والمميزة على مدار السنوات الماضية سواء الجماعية أو الفردية، وآخرها الفوز بألقاب دوري الدرجة الممتازة وكأس غزة والبطولة الفردية، وتمثيل فلسطين في المحافل العربية والآسيوية للعام الماضي.

أما خدمات المغازي, فقد أكد عبد الرحيم بهجت رئيس النادي أن هذه الزيارة تاريخية بالنسبة للعبة الطاولة الغزية, مشيدا بإنجازات ناديه والألقاب المحلية التي حققها, وكذلك المشاركات الخارجية.

وتنقل الوفد بين منشآت نادي خدمات المغازي، واطلع على القاعات والملاعب التدريبية للألعاب الجماعية والفردية، وكذلك الصالة الخاصة بلعبة كرة الطاولة .

واختتم الوفد جولته، بزيارة نادي خدمات النصيرات، بحضور جمال أبو يوسف رئيس الاتحاد المركزي لكرة اليد, وأنور أبو دلال الرياضي المخضرم في لعبة كرة الطاولة، والذي تم تكريمه من رضوان الشريف نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة.

#خدمات المغازي #المجمع الاسلامي #كرة الطاولة

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