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صفقة انتقال بياتيك إلى ميلان تمت وتنتظر الإعلان الرسمي

الأربعاء 23 يناير 2019 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صفقة انتقال بياتيك إلى ميلان تمت وتنتظر الإعلان الرسمي



وكالات / سما /

أكدت شبكة “سكاى سبورت” الإيطالية مساء اليوم الثلاثاء منذ قليل، أن صفقة انتقال البولندي كريستوف بياتيك مهاجم جنوى إلى صفوف ميلان تمت وتنتظر فقط الاعلان الرسمي من أحد الأطراف.

 

وذكرت الشبكة الإيطالية منذ قليل، أن نادي ميلان الإيطالي اتفق مع نظيره جنوى على كافة الأشياء لنقل المهاجم البولندي كريستوف بياتيك إلى مدينة ميلانو.

ونشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو العامل بشبكة سكاى سبورت تغريدة على حسابه الشخصي الرسمي على تويتر، أكد فيه أن ميلان اتفق مع جنوى على التعاقد مع كريستوف بياتيك مقابل بلغ 35 مليون يورو تدفع على مرة واحدة وفوراً لنادي جنوى.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن كريستوف بياتيك اتفق مع إدارة ميلان التوقيع على عقد مدته 5 سنوات تبقيه في ملعب سان سيرو حتى عام 2024.

وذكر رومانو أن لا يوجد أى أسماء لاعبين أخرى داخل الصفقة، نافياً وجود أى اتفاق بين ميلان وجنوى على صفقة تبادلية بين الطرفين.

#بياتيك #ميلان

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