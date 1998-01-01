صفقة انتقال بياتيك إلى ميلان تمت وتنتظر الإعلان الرسمي

وذكرت الشبكة الإيطالية منذ قليل، أن نادي ميلان الإيطالي اتفق مع نظيره جنوى على كافة الأشياء لنقل المهاجم البولندي كريستوف بياتيك إلى مدينة ميلانو.

ونشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو العامل بشبكة سكاى سبورت تغريدة على حسابه الشخصي الرسمي على تويتر، أكد فيه أن ميلان اتفق مع جنوى على التعاقد مع كريستوف بياتيك مقابل بلغ 35 مليون يورو تدفع على مرة واحدة وفوراً لنادي جنوى.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن كريستوف بياتيك اتفق مع إدارة ميلان التوقيع على عقد مدته 5 سنوات تبقيه في ملعب سان سيرو حتى عام 2024.

وذكر رومانو أن لا يوجد أى أسماء لاعبين أخرى داخل الصفقة، نافياً وجود أى اتفاق بين ميلان وجنوى على صفقة تبادلية بين الطرفين.