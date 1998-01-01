محلل إسرائيلي: السنوار يعرف المجتمع الإسرائيلي بشكل جيد ويستطيع التأثير عليه

القدس المحتلة / سما /

قال المحلل العسكري، بموقع "والا" العبري، أمير بوخبوط، صباح اليوم الأربعاء، أن يحيى السنوار، يعرف المجتمع الإسرائيلي، والخارطة السياسية الإسرائيلية بشكل جيد، ويستطيع على التأثير عليهم، خصوصا خلال فترة الانتخابات.

وأكد المحلل الإسرائيلي، إن على القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل، عدم إعطاء فرصة للسنوار، للتأثير على مجريات الانتخابات العامة للكنيست، المزمع عقدها مطلع شهر أبريل القادم.

وأضاف المحلل بوخبوط، أن السنوار يحاصر المنظومة الأمنية الإسرائيلية في مصيدة، فمن جهة تسعى المنظومة الأمنية الإسرائيلية، للتوصل الى ردع حماس، ومن جهة أخرى تريد الحفاظ على الهدوء ولجم حركة حماس، والسنوار لا يمكنها من فعل ذلك.

وتابع المحلل العسكري، أن قطاع غزة يغلي، وأن هذا الوضع قادر على منح السنوار فرصة كبيرة، للتأثير المباشر على مجريات الانتخابات الإسرائيلية العامة.

وأكد المحلل بوخبوط، أن على رئيس الأركان الجديد، "أفيف كوخافي"، عدم تقديم فرصة للسنوار لفعل ذلك، والسعي للتوصل الى صيغة للتهدئة مع حماس بغزة، وخلق قواعد واضحة لضمان الهدوء بالجنوب، قبيل فترة الانتخابات.

وبحسب المحلل بوخبوط، كلما اقتربنا من موعد الانتخابات، ستصبح الأوضاع حساسة جدا، وعلى المستوى السياسي والعسكري، عدم التصريح والتفاخر بقصف غزة، حتى لا يتم استفزازهم، ودفعهم للرد على إسرائيل، بإطلاق الصواريخ.

وختم المحلل العسكري بالقول، في حال الاستمرار باستفزاز حماس بغزة، فإن القيادة السياسية والعسكرية، ستجعل من السنوار لاعبا رئيسا على الساحة السياسية والإعلامية الإسرائيلية فترة الانتخابات، مشيراً الى أن السنوار يعلم جيدا طبيعة المجتمع الإسرائيلي، والبنية السياسية الإسرائيلية، وانه قادرا على التأثير عليها، ويعلم كيف سيؤثر عليها، ولذلك على القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، عدم السماح له بذلك.