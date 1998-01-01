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حاخام صفد لأصدقاء المشبوهين بقتل عائشة الرابي: السجن هو الطريق إلى القمة

الأربعاء 23 يناير 2019 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حاخام صفد لأصدقاء المشبوهين بقتل عائشة الرابي: السجن هو الطريق إلى القمة



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن شموئيل إلياهو، حاخام مدينة صفد وأحد الحاخامات البارزين في الصهيونية الدينية، قال مؤخراً خلال درس "ديني" إنه تحدث إلى الشبان من مدرسة "بري هآرتس"، التي يشتبه خمسة من طلابها بقتل الفلسطينية عائشة الرابي، وقال لهم إن الجهاز القضائي يميز ضدهم. وقال: "قلت كل هؤلاء الرفاق، ماذا حدث؟ ما الذي يتهمونكم به؟ رشقتم حجرًا، هل تعرفون عدد الحجارة التي تم رشقها في يهودا والسامرة، وأن الجيش لا يفعل شيئاً؟"

وفي شريط فيديو مدته 40 دقيقة، شدد إلياهو على أن مؤسسات الدولة، ولا سيما الجهاز القضائي، فاسدة، لكن يجب على الشبان المشبوهين عدم الخوف من السجن "لأنه من السجن يخرج الملوك" – بمعني أن طريقهم إلى قيادة الدولة تمر عبر السجن. من يقاتل، يخرج ملكا من السجن، لأنه ليس مستعدا لتقبل هذا الاضمحلال، وهو يقف ويصرخ ويقول إنه يجب أن ينقلب الأمر، يجب أن يتغير".

وأشار الحاخام إلياهو إلى رشق الحجر الذي قتل الرابي، وقال إنه عندما يرشق العرب بالحجارة في الضفة الغربية، فلا بأس، لكن "إذا كان راشق الحجر يهوديًا، فهل ستستخدمون جهاز الشاباك بأكمله؟ أي نوع من القانون هذا؟ أين كُتب هذا القانون؟ سيما وان ألف باء النظام القانوني في كل العام هو عدم التمييز بين هذا وذلك". وأضاف "هذا نظام فاسد، ليس لأن الناس يعقدون صفقات مع بعضهم البعض، النظام فاسد لأنه فاسد في طبعه".

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