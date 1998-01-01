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القدس المحتلة : مديرة عمليات "الأونروا" الجديدة تفتتح الفصل الدراسي الثاني بسلوان

الأربعاء 23 يناير 2019 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة : مديرة عمليات "الأونروا" الجديدة تفتتح الفصل الدراسي الثاني بسلوان



القدس المحتلة/سما/

قامت المديرة الجديدة لعمليات إقليم الضفة الغربية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" غوين لويس، بزيارة مدرسة بنات سلوان الأساسية التابعة للوكالة، وذلك تزامناً مع بدء الفصل الدراسي الثاني.ورافق مديرة عمليات الأونروا كل من رئيس منطقة القدس وأريحا في الأونروا ثائر جلّود، ونائب رئيس برنامج التعليم محمد سلامة. 

وتأتي هذه الزيارة لابراز دور الأونروا في تقديم خدمة التعليم النوعي لما لا يقل عن 46,300 من طلاب لاجئي فلسطين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث التقت بطالبات المدرسة ومديرتها وأعضاء الهيئة التدريسية.وأبرزت لويس الدور الجوهري للتعليم في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقالت" بالرغم من التحديات الأخيرة تستمر الأورنوا بتقديم خدمة التعليم النوعي للاجئي فلسطين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وسوف نستمر بفعل ذلك الى حين الوصول الى حل دائم وعادل. يسعدني أن اكون هنا اليوم لارحب بالطالبات بعودتهن الى مدرسة بنات القدس في سلوان، والتي شهدت مؤخرا أعمال صيانة شاملة لتعود وتنضم الى باقي مدارس وكالة الغوث في المدينة لتقديم التعليم الى ما لا يقل عن و1,100 طالب وطالبة. أشعر بالفخر عندما اقول بأن الأونروا ستستمر في الاستثمار في تعليم أطفال لاجئي فلسطين في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وكانت القناة الاسرائيلية 12 قالت انه واعتبارا من العام المقبل سيصار الى تنفيذ خطة ما يسمى برئيس بلدية الاحتلال في القدس السابق نير بركات واغلاق مدارس ومؤسسات الاونروا في القدس.يذكر أن مدرسة سلوان هي واحدة من 6 مدارس تابعة لوكالة الغوث داخل مدينة القدس.

وشهدت المدرسة الشهر الماضي عملية إعادة تأهيل وصيانة شاملة لمرافقها قبل افتتاحها من جديد، وذلك بتمويل من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية. وشملت هذ العملية، إعادة تأهيل الصفوف الدراسية وشبكة الكهرباء وطلاء للمرافق وغيرها.

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