موقع جزائري :نتنياهو سيزور المغرب في شهر اذار القادم

القدس المحتلة / سما /

نقل الموقع الجزائري "الجزائر الوطنية" algeriepatriotique.com الصادر باللغة الفرنسية اليوم الثلاثاء عن مصدر كبير بان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينوي زيارة المغرب في شهر آذار/مارس القادم.

ووفقا لما نقله الموقع، فان رئيس الحكومة الإسرائيلي سيحضر معه مقترحا أمريكيا للملك المغربي محمد السادس، يهدف حل النزاع حول الصحراء الغربية والذي تعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ منها.

الموقع الجزائري يقول ان نتنياهو مهتم باجراء اللقاء كجزء من عملية التطبيع مع العالم العربي ، ومن خلال التقرب من المغرب ديبلوماسيا "يمكن لنتنياهو ان يستغل مكانتها في العالم العربي والإسلامي ، بهدف التعامل مع خطة السلام الامريكية المعروفة باسم صفقة القرن وتمريرها".

وجاء في تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية الثلاثاء ان إسرائيل تستعد لزيارة محتملة لرئيس وزراء جمهورية مالي، سوميلو بوبيي مايغا، بعد 50 عام من القطيعة بين البلدين.

ولم يتم بعد تحديد موعد للزيارة، ولم ينف أحد المسؤولين البارزين في مالي، الذي تحدث إلى مراسل قناة "مكان" الاسرائيلية، هذه التقارير وقال: "عندما يكون هناك شيء يمكن قوله علناً، فسنقوم بإعلانه".

وقال يورام إلرون، وهو مسؤول رفيع بوزارة الخارجية، لإذاعة الجيش الاسرائيلي، أمس، إن إسرائيل "تأمل أن تكون مالي الدولة التالية التي سنجدد العلاقات معها".وتشير الصحيفة إلى أن مالي، هي بلد أفريقي تعيش فيه أغلبية مسلمة، وهي واحدة من أفقر دول العالم التي تعاني من الهجمات الإرهابية والمتمردين.

وقطعت علاقاتها مع إسرائيل في السبعينيات بعد حرب 1973 إلى جانب دول أخرى في القارة السمراء.وفي 2017، التقى نتنياهو برئيس مالي في قمة الدول الأفريقية، وهناك اتفقا على تحسين العلاقات. ووفقًا لتقديرات إسرائيل، قد تقوم النيجر أيضًا بإلغاء تجميد علاقاتها مع إسرائيل بعد قرار تشاد.