شركة "INOGE"أفضل شركة في حفل جوائز التمويل العالمي 2018 بدبي

ابو ظبي / وكالات/

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 يناير 2019: حصدت شركة Inogi لإدارة الأصول على جائزة "أفضل شركة لإدارة الأصول العقارية "، وذلك خلال حفل جوائز التمويل الدولي لعام 2018، والذي اقيم بدبي الليلة الماضية .

تسلّم الجائزة السيد روي أليغري ، الرئيس التنفيذي لشركة Inogi لإدارة الأصول البرتغالية ، في الحفل الذي شهده العديد من قادة هذه الصناعة ورجال الاعمال ووسائل الإعلام.

ونالت الشركة هذه الجائزة بفضل حلولها المُبتكرة والمُصمّمة وفقاً للطلب، وثقافة الشركة الإيجابية، النمو المطرد والطلب القوي على خدماتها المُتميّزة في إدارة العقارات.

وفي معرض تعليقه على هذا الفوز قال روي أليغري "إن ما ترونه الآن هو حصيلة التفاني الذي لا يتزعزع لمهمتنا في دعم شركائنا."

واضاف "نتشرّف بحصولنا على الاعتراف من قبل جوائز التمويل الدولية, وفي الواقع، فإن هذه الجائزة تُظهر حقيقة هدف الشركة المتميز – بأن تكون رائدة في حلول إدارة العقارات والنجاح الملموس في هذه المهمة. نحن ممتنون لهذا الاعتراف بعملنا الشاق، ونُشارك عملاءنا هذا الشرف، ونتطلّع من خلال شراكتنا معهم إلى عام 2019 أقوى. " .

وختم تصريحه قائلاً " ان هذا النجاح يرجع للجهود الجبارة لفريق العمل بالشركة وتفانيهم في تقديم افضل الخدمات على الاطلاق " .

ويُعزى هذا الإنجاز بشكل كبير إلى منهج Inogi لإدارة الأصول الأخلاقي، الطموح والذكي لخلق القيمة وتعزيز الفرص التي تهدف إلى تمكين شركائها بشكل فعال. وتحمل الشركة في جعبتها خبرة اكتسبتها على مدى أكثر من 20 عاماً، وهي تغطي مجموعة من القطاعات التي تشمل البيع بالتجزئة، المكاتب، السكن، الترفيه، مواقف السيارات، السياحة والأراضي، وتوفّر خدمات إدارة عالمية المستوى. كما كانت قيادتها وثقافتها المتميزة عنصراً حاسماً ساهم في تتويجها بهذه الجائزة المرموقة.

ومن الجدير بالذكر أن جوائز التمويل الدولية تُحدد، في كل عام، وتكرم الشركات والأفراد الأكثر احتراماً في مجال الأعمال. ويعتمد فريق البحث الخاص بالمؤسسة المرموقة على وجهات نظر آلاف الناخبين، ويُحدّد أهلية كل شركة على أساس إنجازاتها، نجاحاتها، رؤيتها، عروضها وأشغالها طوال الأشهر الـ 12 الماضية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.inogi.pt/en