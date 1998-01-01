طائرة مجهولة قامت بتصوير موقع سري لسلاح الجو الإسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

التقطت طائرة صغيرة بدون طيار صورا لقاعدة سرية لسلاح الجو الإسرائيلي، دون معرفة أي تفاصيل عن هويتها.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأربعاء، فإن الجنود حين لاحظوا تلك الطائرة استطاعت أن تختفي دون العثور عليها وتحديد من يقف خلفها.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي، إن هناك خوفا لدى كبار الضباط من استخدام المعلومات التي تم تصويرها، حتى وإن كان ذلك من قبل هواة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الجيش الإسرائيلي، لم يعلم حتى الآن لمن تتبع هذه الطوافات، وليس لديه علم عن مكان وجودها، أو هدف تصويرها للموقع العسكري.

وأضافت، أن الجيش الإسرائيلي، يشتبه بحادثة تجسس، لصالح دولة أو جهة معادية، وأن هذه الحادثة تقلق قيادة الجيش الإسرائيلي، خصوصاً سلاح الجو.

وبحسب الصحيفة، يعتقد الجيش أن الطوافات قامت بالتصوير، بهدف جمع معلومات أمنية وعسكرية، وأن هذا التصوير سيتسبب بضرر أمني كبير للجيش الإسرائيلي.

وأضافت، أن توفر مثل هذه الطائرات، وبيعها بأسعار زهيدة نسبيا، يسهل مهام المنظمات الفلسطينية وغيرها لاستخدامها، كما تفعل حماس التي استخدمت مثل هذه الطائرات في نشاطات عدة لها قرب الحدود. مشيرةً إلى أن الحركة قد تستخدمها في مهاجمة أهداف عسكرية ومدنية إسرائيلية، وفي تصوير نشاطاتها وهجماتها ضد الجيش والمستوطنين.