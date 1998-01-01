رئيس الشاباك السابق: يجب السماح بتحويل الأموال القطرية لحماس وعدم تحويلها قد يصعد الموقف

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس جهاز الامن العام الإسرائيلي، "الشاباك" سابقا، يعقوب بيري، بأن على إسرائيل السماح بتحويل الدفعة الجديدة من الأموال القطرية الى قطاع غزة.

واضاف بيري اثناء مقابلة له مع إذاعة الجيش صباح اليوم، الأربعاء، ان عدم تحويل الدفعة القطرية في حد ذاته، ينطوي على مخاطر كبيرة في تصعيد الموقف. وأوضح بيري: "لن تتحول حماس الى مغرمة بإسرائيل بسبب المال أو بسبب عدم نقله".

وتطرق يعقوب بيري الى الحدث الذي اصيب خلاله ضابط في الجيش الاسرائيلي أمس بمحاذاة السياج الحدودي مع قطاع غزة، فقال: "يتوجب على اسرائيل التصرف وفقا لمصالحها وهو تجنب المواجهة. وإذا كانت الأموال القطرية تحول دون المواجهة، يجب تغليب ذلك عند دراسة الموقف".

وتابع الرئيس السابق لجهاز الأمن العام "الشاباك" انه يعتقد بأن الأموال القطرية في نهاية المطاف ستدخل قطاع غزة، "لأنه ما من خيار آخر امامنا، فنحن ومنذ زمن طويل نقف على حافة كارثة إنسانية في قطاع غزة، وعندما تنفجر فإن العالم سينتقدنا".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اعلن الليلة انه لن يسمح بنقل الأموال القطرية الى قطاع غزة .

وجاء القرار بعد مشاورات اجراها نتنياهو مع قيادات الاجهزة الامنية الاسرائيلية وفق ما نقلت صحيفة يديعوت احرنوت .

ووفقا لمكتب نتنياهو، فإن القرار اتخذ "عقب الأحداث العنيفة التي شهدتها الحدود اليوم، من خلال إطلاق النار في عمليتين منفصلتين على حدود غزة ما تسبب بإصابة ضابط بجروح طفيفة.