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الكشف عن تفاصيل صفقة انتقال دي يونج إلى برشلونة

الأربعاء 23 يناير 2019 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل صفقة انتقال دي يونج إلى برشلونة



وكالات / سما /

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع “ريمونتادا” كروية جديدة بين برشلونة وباريس سان جيرمان، لكن هذه المرة في سوق الانتقالات، حيث نجح الفريق الكتالوني في الظفر بخدمات الشاب الهولندي فرينكي دي يونج، متفوقاً بذلك على أثرياء العاصمة الفرنسية.

وذكرت صحيفة “تيليجراف” الهولندية، أن برشلونة تفوق على باريس سان جيرمان في صفقة دي يونج، وسيقدم الفريق الكتالوني عرضاً بقيمة 90 مليون يورو (منها 15 مليون كمتغيرات)، مع العلم أن عرض النادي الفرنسي وصل إلى 75 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الهولندية، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، نجح في إقناع دي يونج بالانضمام إلى الكامب نو، خلال الاجتماع الذي دار بينهما يوم الخميس الماضي، مقدماً له في نفس الوقت، العديد من الضمانات الرياضية والمالية.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن دي يونج سيحصل على راتب مالي كبير في برشلونة، حيث وضع جوسيب ماريا بارتوميو على طاولة اللاعب الشاب مبلغاً بقيمة 16 مليون يورو (10 ملايين راتب ثابت، و6 ملايين مكافأة).

وأكدت الصحيفة أن هذه التفاصيل المالية، ستُمكّن دي يونج من الانفراد بصدارة أغلى اللاعبين الهولنديين في تاريخ كرة القدم، ليتفوق بذلك على فيرجيل فان ديك الذي انتقل إلى صفوف ليفربول، مقابل 84 مليون يورو.

#دي يونج #برشلونة

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