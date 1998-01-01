رونالدو يستهدف ضرب ريال مدريد مجدداً

وكالات / سما /

قالت صحيفة “آس” الإسبانية صباح اليوم الثلاثاء، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يستهدف التعاقد مع البرازيلي مارسيلو دا سيلفا مدافع وظهير أيسر ريال مدريد الإسباني.

وذكرت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، أن يوفنتوس يفكر بالتعاقد مع مارسيلو ليحل بديلاً لمواطنه أليكس ساندرو الذي ربما يرحل إلى الدوري الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يعتمد على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميل مارسيلو السابق في ريال مدريد من أجل إتمام الصفقة لصالح السيدة العجوز.

وارتبط البرازيلي مارسيلو بعلاقة أكثر من طيبة مع زميله السابق كريستيانو رونالدو عندما كان الأخير لاعباً في نادي ريال مدريد منذ عام 2009 وحتى صيف العام الماضي 2018.

وتردد اسم مارسيلو بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي في الفترة الأخيرة تحديداً بعد انتقال البرتغالي إلى السيدة العجوز منتصف شهر يوليو الماضي.