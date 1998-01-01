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راموس يطلب زيادة راتبه مع ريال مدريد

الأربعاء 23 يناير 2019 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
راموس يطلب زيادة راتبه مع ريال مدريد



وكالات / سما /

كشف الصحفي والإعلامي الإسباني الشهير مانو ساينز في برنامج التشيرنجيتو، عن مطالبة المدافع المخضرم سيرجيو راموس قائد نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد زيادة في راتبه.

ووفقاً للصحفي الشهير والمحلل ببرنامج التشيرنجيتو مانو ساينز، فإن المدافع سيرجيو راموس الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، طلب من فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي ريال مدريد زيادة راتبه إلى 18 مليون يورو.

وأشار إلى أن من المتوقع موافقة مجلس إدارة نادي ريال مدريد على زيادة راتب سيرجيو راموس، وذلك لأن الفري الإسباني في حاجة كبيرة إلى قيادته في هذه الفترة الصعبة، وبالإضافة إلى الحب الكبير من المدريديستا له.

ويحصل المدافع المخضرم سيرجيو راموس حالياً على راتب سنوى مع نادي ريال مدريد 11 مليون يورو، ولكنه يطالب بزيادة 7 ملايين أخرين لصيبح الأعلى ما بين جميع زملائه في اللوس بلانكوس بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

جدير بالذكر أن سيرجيو راموس قد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2005 من نادي إشبيلية في صفقة كبيرة حينها، وأصبح الأن ضمن العظماء في تاريخ النادي بعد العدد الكبير من الألقاب الذي حصل عليها خلال هذه السنوات.

#سيرجيو راموس #ريال مدريد

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