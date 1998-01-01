وصول جثمان المغدورة آية مصاروة

القدس المحتلة/ سما/

وصل جثمان الشابة المغدورة آية مصاروة من باقة الغربية الى فلسطين المحتلة حيث حطت الطائرة التي كانت تقل الجثمان عند الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء في مطار بن غوريون في اللد، قادمة من أستراليا في رحلة استغرقت 24 ساعة.

واستقبل جثمان آية الذي أحضره من أستراليا والدها رجل الأعمال سعيد البيطار مصاروة، في المطار وفد عن العائلة وبلدية باقة الغربية هم: عبد كتانة، وجميل مصاروة، وعمر مصاروة، وبكر مصاروة، ورئيس البلدية مرسي أبو مخ، والمتحدث باسم البلدية، الطيب غنايم.

وغادر وفد العائلة والبلدية مع الوالد الثاكل برفقة الجثمان مطار بن غوريون متجهين إلى مدينة باقة الغربية، حيث سيصل على المدينة بغضون أقل من ساعة، وستمر المركبة التي تقل الجثمان قبالة مدرسة القاسمي الأهلية التي تخرجت منها المرحومة، حيث سيجري لها الطلاب والطالبات والإدارة والهيئة التدريسية مراسيم وداعية.

وأعدت مدرسة القاسمي الأهلية التي تخرجت منها المرحومة آية في باقة الغربية، استقبالا لها، وتم نثر الزهور على أبواب المدرسة وتعليق لافتات وشعارات تأبينية لوداعها، حيث سيمر موكب الجنازة من قبالة المدرسة.

وكانت الطالبة آية مصاروة التي تدرس للقلب الثاني في استراليا قد قتلت قبل 10 أيام أثناء عودتها لمنزلها في ملبورن ثاني أكبر المدن الأسترالية، ما أثار احتجاجات في أنحاء المدن الكبرى للمطالبة بضمان سلامة النساء.

وألقت السلطات الأسترالية القبض على منذ الجريمة كودي هيرمان، الذي تم تمديد اعتقاله حتى نهاية حزيران/ يونيو المقبل في إطار التحقيقات التي تجريها الشرطة الأسترالية.

تتحضر باقة الغربية لتشييع جثمان آية مصاروة، فبعد استقبال الجثمان الطاهر ووالد المغدورة، في المطار، تم استقبال جثمان المغدورة في بيت والدها، الكائنِ في شارع الرازي، بالقرب من مدرسة القاسمي الأهلية، مع تمام الساعة العاشرة.

وبعد أن تودعها العائلة، سيشيّع جثمان المغدورة، وفق المسار التالي: انطلاقة موكب التشييع من بيت الفقيدة في شارع الرازي، باتجاه الشارع الرئيسي، نحو مسجد مقبرة الصراط، جنوبي مدينة باقة الغربية، وذلك في الساعة العاشرة صباحا.

ويصلى على جثمان المغدورة في مسجد الصراط، ومن هناك إلى مقبرة الصراط المجاورة. ويكون بيت العزاء مفتوحا في ديوان باقة الغربيّة المجاور لمسجد الصراط، بعد انتهاء الجنازة مباشرة.

وقبل نقل الجثمان إلى البلاد، أدى حشد غفير من مختلف أنحاء المعمورة، صلاة الجنازة على جثمان المرحومة أية مصاروة في المسجد الألباني في منطقة داندينونج بالعاصمة الأسترالية ملبورن.

وأحضر جثمان المرحومة وقامت عضوات الجمعية الإسلامية في استراليا بتغسيله وتكفينه. أديت صلاة الجنازة على المرحومة.