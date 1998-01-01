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حماس: المقاومة لن تسمح باستخدام دماء شعبنا وقودًا للانتخابات الإسرائيلية

الأربعاء 23 يناير 2019 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المقاومة لن تسمح باستخدام دماء شعبنا وقودًا للانتخابات الإسرائيلية



غزة / سما /

حملت حركة حماس,  الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة "عن تداعيات التصعيد والاعتداءات المتتالية التي تستهدف أبناء شعبنا ومقاومته".

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم  ان "المقاومة لن تسمح باستخدام دماء شعبنا وقوداً لحملات الاحتلال الانتخابية وهي تملك الإرادة والوسائل لحماية دماء ومصالح أبناء شعبنا العظيم".

يذكر أن المقاوم محمود العبد النباهين (24عامًا) من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ارتقى وأصيب اثنان آخران بجراح في قصف مدفعي إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما اصيب ضابط اسرائيلي برصاص قناصة المقاومة على حدود غزة .

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