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" غسان جاد الله": نختلف مع حماس لكنها ليست عدوا لنا.. ولابد من انتخابات حرة

الثلاثاء 22 يناير 2019 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
" غسان جاد الله": نختلف مع حماس لكنها ليست عدوا لنا.. ولابد من انتخابات حرة



القدس المحتلة/ سما/

أوضح القيادي في التيار الاصلاحي غسان جاد الله، ان علاقة حركته ( فتح- تيار الإصلاح الديمقراطي) مع حركة حماس قائمة على مرتكز رئيسي يتمثل في اعتبارها جزءا من الكل الفلسطيني، ومن غير الممكن لأي منا إلغاء الآخر.مبينا" نختلف مع حماس في العديد من القضايا والرؤى، ولكنها ليست (عدو) بل (خصم سياسي) ، نعمل معاً لتعزيز القواسم المشتركة بما يساعدنا على مواصلة مشوارنا النضالي لتحقيق أهدافنا الوطنية" .

وقال جاد الله، في تصريح صحفي  " يجب أن يحتكم كامل العمل الوطني الفلسطيني لأسس ديمقراطية؛  عبر إجراء انتخابات حرة، نتنافس في إطارها جميع فصائل العمل الوطني، بما فيها حركة حماس، حول البرامج والرؤية الوطنية لمختلف القضايا الشائكة والمعقدة في واقعنا الفلسطيني ، انتخابات يمارس فيها شعبنا حقه في الاختيار والحُكم".

واكد " نرفض الانتخابات الصورية التى تدعوا لها مركزية عباس والقائمة على ان تخوض الفصائل مجتمعة هذه الإنتخابات في قائمة واحدة يترتب عليها نتائج صورية غير حقيقية، تسلب حق المواطن في الاختيار " .
 

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