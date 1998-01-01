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الأردن يرفع تمثيله الدبلوماسي في سوريا

الثلاثاء 22 يناير 2019 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يرفع تمثيله الدبلوماسي في سوريا



عمان / وكالات /

 أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنه تقرر تعيين دبلوماسي برتبة مستشار كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية لدى دمشق.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، سفيان سلمان القضاة، الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي منسجما مع الموقف الأردني منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 بالإبقاء على السفارة الأردنية في دمشق مفتوحة.

وصرح القضاة بأن الأردن دفع ومنذ بداية الأزمة للتوصل إلى حل سياسي يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا ويعيد للبلاد أمنها واستقرارها ويتيح الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين.

وقبل هذا القرار كانت السفارة الأردنية بدمشق مفتوحة، لكن لا يوجد بها سوى موظفين إداريين فقط.

وشهدت علاقات البلدين خلال الأعوام الماضية حالة من الجفاء السياسي، ظهرت معالمه واضحة بعد طرد المملكة لسفير النظام السوري لديها، في مايو/ أيار 2014.

ولكن العلاقات بدأت بالعودة تدريجيا، بعد قرار عمان ودمشق فتح المعبر الحدودي بينهما في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومؤخرا قامت الإمارات بفتح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات على قطع علاقاتها مع سوريا في 2011، وتبع ذلك، في نفس اليوم، إعلان البحرين عن استمرار العمل في سفارتها في دمشق.

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