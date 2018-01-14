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لبنان : اعتقال متعاونا مع الموساد حاول اغتيال قيادي في حماس

الثلاثاء 22 يناير 2019 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان : اعتقال متعاونا مع الموساد حاول اغتيال قيادي في حماس



بيروت / وكالات /

 كشفت مديرية المخابرات اللبنانية انها تمكنت بتاريخ 21/1/2019 في منطقة الشرحبيل - صيدا، من توقيف حسين أحمد بتو الذي قام بعمليات الاستطلاع والرصد قبل تنفيذ عملية  تفجير محاولة اغتيال القيادي في حركة "حماس" محمد عمر حمدان بتاريخ 14/1/2018 في صيدا، من خلال تفجير سيارته.


وقد اعترف الموقوف بتشغيله من قبل جهاز الموساد التابع للعدو الإسرائيلي منذ العام 2014، وأنه التقى مشغّليه خارج لبنان وتسلّم أعتدة وأجهزة إلكترونية خاصة بالرصد والتواصل، كما اعترف أنه كُلّف بمهمة رصد المدعو حمدان اعتباراً من صيف 2017، وأنه قام بتحديد مكان إقامته، ورصدَ جميع تحركاته، ونقلَ المعلومات إلى مشغّليه ليصار إلى تنفيذ عملية التفجير من قبل مجموعة أخرى تمّ تحديدها بعد عملية التفجير المذكورة.


كما  اعترف أنه بتاريخ 23/1/2018، بعد تنفيذ العملية، تلقى أمراً من جهاز الموساد التابع للعدو الإسرائيلي بمغادرة لبنان، فأقام لمدة ثلاثة أشهر خارج البلاد وعاد بناءً على طلبهم.

كذلك  تمّ ضبط عدد كبير من الأجهزة الإلكترونية التي تسلّمها من جهاز الموساد التابع للعدو الإسرائيلي، وتستمر التحقيقات بإشراف القضاء المختص.

وكان المسؤول في حركة "حماس" في لبنان الفلسطيني محمد حمدان أصيب في 14 كانون الثاني/يناير 2018 بجروح جراء تفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة صيدا في جنوب لبنان.

وقد اتّهمت السلطات اللبنانية وحركة حماس إسرائيل بالوقوف وراء محاولة الاغتيال.

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