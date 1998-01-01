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انتهاء جلسة الحوار بين الأسرى وإدارة "عوفر" وجلسة حاسمة تُعقد يوم غد

الثلاثاء 22 يناير 2019 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتهاء جلسة الحوار بين الأسرى وإدارة "عوفر" وجلسة حاسمة تُعقد يوم غد



رام الله / سما /

عقدت ظهر اليوم في معتقل "عوفر" جلسة حوار بين الأسرى والإدارة، وذلك بعد توافق جرى بين كافة الفصائل بقبول طلب إدارة المعتقل بعقد جلسة، حيث رفض الأسرى في بداية الأمر عقدها واشترطوا قبولها على أن يتم السماح لهم بعقد جلسة بين ممثلي الفصائل بشأن إدارة الحوار.


وبين نادي الأسير أن الحوار مع الإدارة ما يزال مفتوحاً، ومشروط بمعاينة الأسرى المصابين مجدداً؛ وانتهت الجلسة اليوم بعودة الأسرى لمناقشة نتائجها دون إعطاء أية ردود نهائية، وغداً سيكون هناك جلسة حاسمة، وستكون مرهونة بردود إدارة المعتقل على مطالب الأسرى.


وذكر نادي الأسير أنه وفور انتهاء الجلسة نقلت إدارة المعتقل (13) أسيراً إلى المستشفيات وهم من ضمن (150) أسيراً أُصيبوا خلال عملية الاقتحام وذلك لمعاينتهم وتقديم العلاج لهم.


ولفت نادي الأسير إلى أن الأسرى مستمرون في إرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام كرد أولي على الاعتداء الوحشي الذي تعرض له الأسرى في "عوفر".

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