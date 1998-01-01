استشهاد مقاوم و عدة اصابات شرق البريج و اصابة ضابط اسرائيلي على حدود غزة

غزة / سما /

استشهد مقاوم واصيب اثنان اخران احدهما جراحه خطرة في قصف مدفعي اسرائيلي لنقطة رصد للمقاومة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة .

وافادت وزارة الصحة بغزة ان الشهيد هو محمود العبد النباهين.

كما اعترفت اسرائيل باصابة ضابط في جيش الاحتلال برصاص مسلحين قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة.

وبحسب قنوات عبرية، فإن الضابط أصيب بجروح ما بين المتوسطة إلى الطفيفة ونقل إلى العلاج عبر طائرة مروحية إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

في حادث اخر اطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الدخان تجاه مجموعة من الشبان في مخيم العودة شرق البريج وسط القطاع، بزعم تسللهم عبر السياج الحدودي للقطاع الى نقطة عسكرية واخذ معدات من الجيش والعودة الى غزة بسلام.

يتبع ..