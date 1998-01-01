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هدم واخطارات لمنشآت وبنايات في العيسوية بالقدس المحتلة

الثلاثاء 22 يناير 2019 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
هدم واخطارات لمنشآت وبنايات في العيسوية بالقدس المحتلة



القدس المحتلة/سما/

 وزعت طواقم بلدية الاحتلال الاسرائيلي في القدس المحتلة اليوم الثلاثاء، اخطارات هدم لمنازل وبنايات سكنية في قرية العيسوية، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية أن قوة مشتركة من طواقم بلدية الاحتلال والشرطة اقتحمت حارات القرية، وشرعت بتصوير منشآتها وشوارعها، ثم علقت اخطارات هدم عليها، كما علقت استدعاءات لمراجعة البلدية على عدة منها.

وأضاف أبو الحمص أن البلدية علقت الاخطارات على منازل وبنايات سكنية وعلى منشأة تجارية، بعضها مبني منذ سنوات طويلة.

وقال أبو الحمص إن سلطات الاحتلال المختلفة تستهدف قرية العيسوية، من خلال الاقتحام اليومي لها من قبل الشرطة الاسرائيلية ونصب الحواجز على مداخلها أو داخل شوارعها وتحرير مخالفات عشوائية لسكانها، وشن حملات الاعتقال والاقتحامات الليلية، أما بلدية الاحتلال فتصدر قرارات الهدم وفي المقابل ترفض الخارطة الهيكلية للقرية المقدمة منذ سنوات ليتمكن الاهالي من البناء والتوسع ليتناسب مع الزيادة الطبيعة، وأن ما تسمى سلطة الطبيعة الاسرائيلية تستهدف مئات الدونمات من أراضي القرية لصالح المشاريع الاستيطانية رغم حاجة السكان لها سواء للزراعة أو البناء.

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