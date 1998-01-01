"بيرزيت" تتوج بالمركز الأول في المسابقة الوطنية للمحاكمات الصورية

رام الله / سما /

فاز فريق كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت في المسابقة الوطنية للمحاكمات الصورية في القانون الدولي الإنساني التي عُقدت جولات المسابقة على مدار يومين 20-21/1/ 2019 في مركز الهلال الأحمر الفلسطيني في رام الله.

وسيمثل فلسطين في المسابقة الإقليمية التي ستقام في آذار القادم في القاهرة. وتبارى الطلبة في قضية افتراضية متخصصة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء فوز الفريق بعد خوضه جولتين تمهيديتين استطاع خلالهما الفوز على فريقي جامعة النجاح الوطنية، والكلية العصرية الجامعية على التوالي، وهذا ما أهّله للدور النهائي برفقة جامعة الخليل، الذي عُقد بواقع جولتين استطاع فيهما فريق الكلية الفوز في كلتيهما، ليتوج بالمركز الأول في المسابقة، ويتأهل ليكون ممثل فلسطين في المسابقة الإقليمية.

وقد أبدت لجنة التحكيم للجولتين النهائيتين المكونة من مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، والمدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور عمار دويك، ونائب مساعد وزير الخارجية والمغتربين للعلاقات متعددة الأطراف المستشار أول الدكتور عمر عوض الله، إشادة كبيرة بالأداء الذي قدمه الطلبة، وأهمية وجود مثل هذه النوعية من الطلبة لتمثيل فلسطين مستقبلاً في المحافل الدولية.

تكون فريق الجامعة من الطلبة: ميرا خياط، ومي ليلى، وأحمد أبو دخان، ودعد شاوريه، وسجى فلنه، بإشراف وتدريب عمران التميمي وميرا صالحي.

يذكر أن هذه المسابقة تقام لأول مرة على مستوى جامعات الضفة الغربية، بمشاركة سبع جامعات فلسطينية (جامعة بيرزيت، وجامعة النجاح الوطنية، والجامعة العربية الأمريكية، وجامعة الاستقلال، وجامعة فلسطين الأهلية، وجامعة الخليل، والكلية العصرية الجامعية)، بتنظيم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقد حكّم جلسات المسابقة أكاديميون وحقوقيون متخصصون في مجال القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي الجنائي.