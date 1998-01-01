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محكمة إسرائيلية تحجز على قطعة أرض باسم الرئيس ياسر عرفات

الثلاثاء 22 يناير 2019 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة إسرائيلية تحجز على قطعة أرض باسم الرئيس ياسر عرفات



القدس المحتلة / سما /

أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، اليوم الثلاثاء، قرارًا بفرض الحجز المؤقت على قطعة أرض باسم الرئيس الراحل ياسر عرفات في منطقة جبل الزيتون "الطور" بالقدس.

وبحسب موقع صحيفة هآرتس العبرية، فإن القرار اتخذ بناءً على دعوى رفعتها عائلات قتلى إسرائيليين، تطالب بتعويضات من السلطة الفلسطينية وعقارات الرئيس الراحل.

وقدم فريق الدفاع عن العائلات الإسرائيلية حُججًا قضائية إلى المحكمة، للحصول على تعويضات من خلال تلك العقارات المسجلة باسم الرئيس الراحل في منطقة شرقي القدس.

وتبلغ مساحة قطعة الأرض التي رفعت بشأنها الدعوى 2.7 دونم، حيث حصل الرئيس الراحل على نصيبه من الميراث مع أشخاص آخرين، وتبين أنّ نصيب الراحل عرفات منها لا يتجاوز نصف نسبة الأرض، ومع ذلك أمر القاضي بالحجز عليها.

ووفقًا للموقع، فإن المحامي الذي يمثل السلطة الفلسطينية سيعمل على إلغاء القرار مشيرًا إلى أن هناك فريق دفاع من المحامين يدافع عن السلطة الفلسطينية في 120 قضية أمام المحاكم الإسرائيلية للمطالبة بتعويض عن قتلى الهجمات.

ويقول المحامي يوسي أرنون من فريق الدفاع عن الفلسطينيين إن هذه القضايا لا أساس قانوني لها وهدفها الانتقام.

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