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مرسوم رئاسي بتعيين الخطيب ميسرا لأعمال النائب العام

الثلاثاء 22 يناير 2019 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرسوم رئاسي بتعيين الخطيب ميسرا لأعمال النائب العام



رام الله / سما /

 أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً بشأن تكليف النائب العام المساعد أكرم الخطيب مسيراً لأعمال النائب العام لدولة فلسطين.

و باشر أكرم الخطيب مهامه رسمياً صباح اليوم مؤكداً على دعم الرئيس الكامل للنيابة العامة ودورها في تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين

و أكد الخطيب حرص النيابة العامة على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية عالية وفقاً للقانون، واستنادا إلى الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة في الحفاظ على سيادة القانون وإقامة العدل واحترام الحقوق وحماية الحريات.

وكان تمت اقالة النائب العام احمد براك قبل عدة ايام اثر قرار قضائي.

يذكر ان  الخطيب شغل منصب النائب العام المساعـد وكان منتدبا لدى هيئة مكافحة الفساد وما يكلف به من أعمال.

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