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الاحتلال يدهم سلواد وينهب مبلغا ماليا

الثلاثاء 22 يناير 2019 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة سلواد شرق رام الله، ونهبت مبلغا ماليا خلال اقتحامها لأحد المنازل.

وأفاد رئيس بلدية سلواد اسامة حماد، بنهب قوات الاحتلال مبلغ 3200 شيقل تعود لإسعاف البلدية، وذلك أثناء اقتحامها منزل المواطن عاهد سميرات.

 وأوضح، أن سميرات يعمل سائقا مؤقتا لإسعاف البلدية، وأنه قام بإخبار الجنود أن الأموال هي ملك الاسعاف، لكنهم تجاهلوا حديثه واستولوا على المبلغ.

وبين أن الاحتلال اقتحم أيضا منزل المواطن فتحي الغول في البلدة، وعاث به خرابا. اضافة إلى تشديد إجراءاته العسكرية على البلدة والمتمثلة بالتنكيل بالمواطنين على الحواجز الطيارة القريبة من البلدة.

#الاحتلال

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