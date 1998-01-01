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غزة : أضرار مادية اثر إطلاق نار صوب الجيش الإسرائيلي والاحتلال يقصف مرصدا للمقاومة

الثلاثاء 22 يناير 2019 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : أضرار مادية اثر إطلاق نار صوب الجيش الإسرائيلي والاحتلال يقصف مرصدا للمقاومة



غزة / سما /

تعرضت قوة عسكرية إسرائيلية ظهر اليوم الثلاثاء إلى إطلاق نار أثناء تواجدها قرب الحدود شمال قطاع غزة.

وأفاد موقع (حدشوت 24) بأن إطلاق نار نفذ من قطاع غزة صوب قوة تابعة للجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وأشار الموقع إلى عدم وقوع إصابات لكن لحقت أضراراً بمعدات عسكرية هناك.

وفي وقت لاحق قصفت مدفعية الاحتلال مرصدًا للمقاومة شرقي بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال ان  دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي موقعًا لحركة حماس في شمال قطاع غزة رداً على إطلاق النار بالقرب من السياج الأمني.

يتبع ..

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