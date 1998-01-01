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الخارجية: تعايش المجتمع الدولي مع الإعدامات الميدانية المتواصلة جريمة بحد ذاتها

الثلاثاء 22 يناير 2019 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن تعايش المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية مع الاعدامات الميدانية المتواصلة بحق أبناء شعبنا جريمة بحد ذاتها، وتشكيك جدي في قدرته على الإيفاء بالتزاماته تجاه شعبنا ومعاناته، ومدى قدرته أيضا ورغبته في إجبار اسرائيل كقوة احتلال على الانصياع لإرادة القانون الدولي".

جاءت تصريحات الوزارة تعقيبا على جريمة إعدام الشهيد الشاب محمد عدوي على حاجز حوارة جنوب نابلس، وغيره من أبناء شعبنا، بعد أن كانت قد أطلقت نهاية الشهر الماضي النار على أحد الشبان على الحاجز ذاته، في ترجمة ميدانية دموية لتعليمات وقرارات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، التي تجيز لجندي الاحتلال إعدام أي فلسطين وفقا لمزاجه وتقديره ووضعه النفسي، في ظل شعوره بالحماية والحصانة القانونية التي يتمتع بها المجرم الاحتلالي.

وتابعت، ان استمرار مسلسل الاعدامات الميدانية واستباحة حياة المواطن الفلسطيني ومقوماتها وصمة عار في جبين الإنسانية ومنظماتها الأممية.

#الخارجية

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